А еще «Спутника V» и «Спутника Лайт». «КовиВака» пока нет

В Курскую область поступила крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» - 10530 доз. Прививать ею будут записавшихся на очередь и по медицинским показаниям. Еще поступили очередные партии «Спутника V» в размере 40 600 доз и 6600 доз «Спутника Лайт». «КовиВака» пока нет.По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 403023 человека - это 56,6% от плана. Два компонента прививки получили 385833 курянина.Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону районной поликлиники. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера, в Central Park – с 11 до 19 часов и в «Европе» – с полудня до 20:00. Все эти пункты открыты ежедневно без перерыва.