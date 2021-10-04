Курянам разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы
Но о месте и времени проведения необходимо проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС
Кроме этого, нужно соблюдать несколько правил:
- на территории муниципального образования не должен действовать запрет на разведение открытого огня;
- проводить отжиги можно только в безветренную погоду;
- должно быть организовано дежурство ответственных должностных лиц со средствами пожаротушения: лопаты, метлы и емкости с водой.
В случае несоблюдения требований руководителя хозяйствующего субъекта привлекут к административной ответственности.