Курянам разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы

Но о месте и времени проведения необходимо проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС

В связи с отменой особого противопожарного режима в Курской области разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы. Но о месте и времени проведения необходимо проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.Кроме этого, нужно соблюдать несколько правил:- на территории муниципального образования не должен действовать запрет на разведение открытого огня;- проводить отжиги можно только в безветренную погоду;- должно быть организовано дежурство ответственных должностных лиц со средствами пожаротушения: лопаты, метлы и емкости с водой.В случае несоблюдения требований руководителя хозяйствующего субъекта привлекут к административной ответственности.