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Лента новостей / В регионе

Курянам разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы

Но о месте и времени проведения необходимо проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС
Курянам разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы

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В связи с отменой особого противопожарного режима в Курской области разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы. Но о месте и времени проведения необходимо проинформировать Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС.

Кроме этого, нужно соблюдать несколько правил:

- на территории муниципального образования не должен действовать запрет на разведение открытого огня;

- проводить отжиги можно только в безветренную погоду;

- должно быть организовано дежурство ответственных должностных лиц со средствами пожаротушения: лопаты, метлы и емкости с водой.

В случае несоблюдения требований руководителя хозяйствующего субъекта привлекут к административной ответственности.
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