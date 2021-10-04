5 октября жители восьми улиц в Северо-Западном районе Курска останутся без горячей воды и отопления
«Квадра» проведет ремонт участка тепломагистрали по улице Студенческая
На время работ – с 6 утра до 8 вечера – будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:
- ул. 50 лет Октября 96, 96а,
- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,
- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,
- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,
- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,
- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,
- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.