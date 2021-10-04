5 октября жители восьми улиц в Северо-Западном районе Курска останутся без горячей воды и отопления

«Квадра» проведет ремонт участка тепломагистрали по улице Студенческая

Во вторник, 5 октября восемь улиц в Северо-Западном районе Курска останутся без горячей воды. «Квадра» проведет ремонт участка тепломагистрали по улице Студенческая. 29 сентября теплоэнергетики уже работали на этом месте – заменили отвод обратного трубопровода. При выполнении этого ремонта они обследовали подающий трубопровод, который, как оказалось, тоже изношен и нуждается в срочной замене. Так как от этого участка теплосети подключены 160 жилых домов, специалисты решили заменить эту теплотрассу до наступления холодов.На время работ – с 6 утра до 8 вечера – будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:- ул. 50 лет Октября 96, 96а,- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.