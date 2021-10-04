Лента новостей / В регионе Вчера, 17:40 В курских парках выкорчевывают пни Их уже убрали в Детском парке, сквере у здания филармонии и в парке героев Гражданской войны Читайте также Обустройство парков в Курске продолжается В Курске открылись «Парки чтения» В Курских парках выкорчевывают пни. Их уже убрали в Детском парке, сквере у здания филармонии, в парке героев Гражданской войны, а также на улицах Блинова, Димитрова и Семёновской.Как отметили в мэрии, после уборки подрядчик засыплет газоны слоем плодородной почвы. +0 -0