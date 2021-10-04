  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курских парках выкорчевывают пни

Их уже убрали в Детском парке, сквере у здания филармонии и в парке героев Гражданской войны
В курских парках выкорчевывают пни

Читайте также

В Курских парках выкорчевывают пни. Их уже убрали в Детском парке, сквере у здания филармонии, в парке героев Гражданской войны, а также на улицах Блинова, Димитрова и Семёновской.

Как отметили в мэрии, после уборки подрядчик засыплет газоны слоем плодородной почвы.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 5 октября прогнозируют туман и снижение видимости на дорогах

В Курске на пожаре в многоэтажке на улице Гагарина спасли восемь человек

5 октября жители восьми улиц в Северо-Западном районе Курска останутся без горячей воды и отопления

Курянам разрешили проводить контролируемые отжиги сухой травы

В Курскую область поступила крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске