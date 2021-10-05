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Жительница Курской области украла у подруги кольцо, потому что не смогла найти такое же в магазине

Девушке так понравилось украшение, что она решилась на преступление
Жительница Курской области украла у подруги кольцо, потому что не смогла найти такое же в магазине

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32-летняя курянка обратилась в полицию с просьбой проверить возможность кражи золотого кольца. Изначально она была уверена, что потеряла свое украшение, но на всякий случай попросила разобраться в ситуации правоохранителей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, кто в последнее время бывал в гостях у женщины. Одна из гостей – ее подруга из Железногорска – неделю назад оставалась в квартире с ночевкой. Полицейские направились к девушке в город горняков. После недолгих препираний она созналась в краже и выдала то самое кольцо. 

Горожанка призналась, что давно видела на знакомой красивое украшение и даже собиралась приобрести себе такое, но так и не нашла аналогичный дизайн. Оставшись с ночевкой, в комнате увидела шкатулку с украшениями, и присвоила понравившееся кольцо. Она надеялась, что проживая в разных городах, подруга не увидит на ней похищенное изделие, а значит никогда не узнает о случившемся.

Однако факт кражи стал основанием для возбуждения уголовного дела. Ювелирное украшение уже вернули законной владелице.
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