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За месяц рельсовыми автобусами, курсирующими между Курском и Лукашёвкой, воспользовались более трех тысяч пассажиров

Ежедневно они совершают по 10 рейсов
За месяц рельсовыми автобусами, курсирующими между Курском и Лукашёвкой, воспользовались более трех тысяч пассажиров

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За месяц поездами РА-3, курсирующими между Курском и Лукашёвкой, воспользовались 3156 человек. Два рельсовых автобуса по два вагона в каждом запустили 1 сентября. Ежедневно они совершают по 10 рейсов.

В пути «Орланы» делают промежуточные остановки: Рышково, Дьяконово и Курчатов. Часть рейсов останавливается и на других платформах: пл. 472 км, Пост 470 км, пл. 465 км, пл. 457 км, пл. 440 км, пл. 433 км, пл. 428 км.

В мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» пассажиры могут приобрести билеты с автоактивацией – им не требуется сканировать QR-код на станции отправления, можно сразу пройти в салон поезда. Стоимость проезда на новых РА-3 из Курска до Лукашёвки составляет 115 рублей.

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