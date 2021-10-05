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Лента новостей / В регионе

В Курской области намолотили 3,5 млн тонн зерна

Продолжается уборка свеклы, зерновых и масличных культур
В Курской области намолотили 3,5 млн тонн зерна

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В Курской области намолотили 3,5 млн тонн зерна. Земледельцы продолжают уборку урожая поздних сельскохозяйственных культур, сев озимых и подготавливают почву под урожай. В 15 районах ведется уборка кукурузы на зерно. Её обмолочено 30 тыс. га.

В группе масличных культур продолжается уборка сои и подсолнечника. Намолочено более 400 тыс. тонн маслосемян.

Продолжается уборка сахарной свеклы. Накопано свыше 1,2 млн тонн сырья, это 33%. На сахарные заводы вывезено 760 тыс. тонн свеклы. В регионе работает 8 заводов, переработано 625 тыс. тонн. 

Озимых уже засеяно 330 тыс. га, что составляет 70 %. Ведется подготовка почвы под урожай следующего года. Всего подготовлено около 760 тыс. гектаров или 75% от запланированного объема.

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