Продолжается уборка свеклы, зерновых и масличных культур

В Курской области намолотили 3,5 млн тонн зерна. Земледельцы продолжают уборку урожая поздних сельскохозяйственных культур, сев озимых и подготавливают почву под урожай. В 15 районах ведется уборка кукурузы на зерно. Её обмолочено 30 тыс. га.В группе масличных культур продолжается уборка сои и подсолнечника. Намолочено более 400 тыс. тонн маслосемян.Продолжается уборка сахарной свеклы. Накопано свыше 1,2 млн тонн сырья, это 33%. На сахарные заводы вывезено 760 тыс. тонн свеклы. В регионе работает 8 заводов, переработано 625 тыс. тонн.Озимых уже засеяно 330 тыс. га, что составляет 70 %. Ведется подготовка почвы под урожай следующего года. Всего подготовлено около 760 тыс. гектаров или 75% от запланированного объема.