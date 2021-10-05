В Курской области рейды по масочному режиму в общественном транспорте проводят ежедневно

С 1 октября ревизоры проверили свыше 1200 транспортных средств

В Курской области продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Рейды с участием полицейских проводятся ежедневно как на муниципальных, так и на межмуниципальных маршрутах.





С 1 октября ревизоры проверили свыше 1200 транспортных средств, с пассажирами и водителями провели разъяснительные беседы. На нарушителей составили 4 протокола.





Во время рейдов меры административного воздействия применяются в исключительных случаях, в очередной раз подчеркивают власти. Пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса.