  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области рейды по масочному режиму в общественном транспорте проводят ежедневно

С 1 октября ревизоры проверили свыше 1200 транспортных средств

Читайте также

В Курской области продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Рейды с участием полицейских проводятся ежедневно как на муниципальных, так и на межмуниципальных маршрутах. 

С 1 октября ревизоры проверили свыше 1200 транспортных средств, с пассажирами и водителями провели разъяснительные беседы. На нарушителей  составили 4 протокола.

Во время рейдов меры административного воздействия применяются в исключительных случаях, в очередной раз подчеркивают власти. Пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 235 новых случаев коронавируса за сутки

Сегодня в Курской области включатся сирены, а по дорогам будет передвигаться спецтехника

В Курской области намолотили 3,5 млн тонн зерна

Жительница Курской области украла у подруги кольцо, потому что не смогла найти такое же в магазине

Курский оперштаб сообщает о 231 новом случае коронавируса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске