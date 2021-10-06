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В Семском округе Курска отремонтируют семь подземных пешеходных переходов

В районе остановок «ул. Пионеров», «ул. Сумская», «Агромаш», «р. Сейм», «ул. Черняховского», «ул. Рокоссовского» и «ул. Народная»
В Семском округе Курска отремонтируют семь подземных пешеходных переходов

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В Курске капитально отремонтируют четыре подземных перехода в районе остановок «ул. Пионеров», «ул. Сумская», «Агромаш» и «р. Сейм». Сейчас текущий ремонт и содержание этих переходов осуществляет муниципальный «СМЭП». Для выполнения капремонта этих пешеходных переходов их передадут в безвозмездное пользование «Дирекции особо охраняемых природных территорий Курской области». 

Дополнительно планируется отремонтировать еще три подземных пешеходных перехода в районе остановок «ул. Черняховского», «ул. Рокоссовского» и «ул. Народная». Сейчас ищут подрядчика. 

Через неделю должен определиться подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт надземного пешеходного перехода на улице Дзержинского. Документацию должны подготовить к декабрю, а в следуюшем году провести ремонт. 

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