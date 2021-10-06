В Семском округе Курска отремонтируют семь подземных пешеходных переходов
В районе остановок «ул. Пионеров», «ул. Сумская», «Агромаш», «р. Сейм», «ул. Черняховского», «ул. Рокоссовского» и «ул. Народная»
Дополнительно планируется отремонтировать еще три подземных пешеходных перехода в районе остановок «ул. Черняховского», «ул. Рокоссовского» и «ул. Народная». Сейчас ищут подрядчика.
Через неделю должен определиться подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт надземного пешеходного перехода на улице Дзержинского. Документацию должны подготовить к декабрю, а в следуюшем году провести ремонт.