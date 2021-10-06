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Курян приглашают на открытие XVI сезона проекта «Кино в театре»

В программе – показ семейной комедии «Осторожно, дети!» для зрителей старше 6 лет и интересные игры
Курян приглашают на открытие XVI сезона проекта «Кино в театре»

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Курян приглашают на открытие XVI сезона проекта комитета по культуре Курской области и Курского кинофонда «Кино в театре». Первый показ нового сезона пройдет уже в это воскресенье, 10 октября. В программе – показ семейной комедии «Осторожно, дети!» для зрителей старше 6 лет и традиционное предсеансовое мероприятие, обучающее взрослых и детвору правилам безопасности.

Российский комедийный фильм «Осторожно, дети!» снят в стиле роуд-муви и повествует о приключениях брата и сестры. Настя и Миша готовы отправиться на каникулы к бабушке, однако предстоящая поездка омрачается новостями о разводе родителей. В лихорадочном поиске решения проблемы Настя находит единственный выход – «потеряться» по дороге. Детям не страшно ехать одним, страшнее, что родители больше не вместе…

Перед киносеансом добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» поделится памятками о том, как вести себя, если потерялся, расскажет о своей поисковой работе и о том, как можно присоединиться к поисковому отряду.

На площадке Курского регионального отделения «Волонтеры-медики» можно будет познакомиться с оказанием первой помощи в быту и опробовать приемы на учебных тренажерах.

Активисты экологического движения «ЭкоКурск» проведет игру и расскажут, как грамотно утилизировать отходы и какой мусор на данный момент невозможно переработать.

А еще зрители смогут совершить увлекательное путешествие в мир финансов и познакомиться с основами финансовой безопасности. Будет работать интерактивная площадка отделения Центробанка. 

На сцене зрителей проекта с открытием нового сезона поздравят творческие коллективы ЮЗГУ.

Показ фильма традиционно начнется в 13 часов, а за полчаса до него - мероприятие в фойе. 

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия или заронировать заранее - в будни с 9 до 17 часов по телефону (4712) 54-76-75.

Мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 25-процентной заполняемости зала. Зрителей просят соблюдать масочный режим.
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