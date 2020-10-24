24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать на переработку старую технику

Волонтёры Экотакси будут принимать пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы и электронику

24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать на переработку отслужившую технику. Волонтёры Экотакси будут принимать пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы, провода, системные блоки, принтеры и другую бытовую и офисную технику, а также электронику: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.24 октября технику можно будет сдать по следующим адресам:10:00 – 10:20 – у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)10:30 – 10:50 – парковка у детской площадки (пр-т Клыкова, 62)11:00 – 11:20 – парковка ТЦ «Бумеранг» ( ул.Студенческая, 20А)11:40 – 12:00 – площадка напротив ТЮЗа (пер. Блинова, 2А)12:10 – 12:30 – ул. Челюскинцев, 2512:50 – 13:10 – парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии(ул.1-я Вишнёвая, 1).20 ноября Экотакси будет собирать электрохлам по маршруту:10:00 – 10:20 – парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20)10:35 – 10:55 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)11:10 – 11:30 – парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33)11:50 – 12:10 – парковка перед Сретенской Церковью ( пр-т А. Дериглазова, 45)12:20 – 12:50 – парковка гипермаркета «Европа-29» (пр-т Победы, 48).31 октября Экотакси совершит обычный рейс по сбору вторсырья:10:00 – 10:20 – парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20)10:35 – 10:55 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)11:10 – 11:30 – парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33)11:50 – 12:10 – парковка перед Сретенской Церковью ( пр-т А. Дериглазова, 45)12:20 – 12:50 – парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр-т Победы, 48).Напомним, волонтеры принимают только чистое и рассортированное по разным пакетам вторсырье.