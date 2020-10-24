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24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать на переработку старую технику

Волонтёры Экотакси будут принимать пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы и электронику
24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать на переработку старую технику

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24 октября и 20 ноября куряне смогут сдать на переработку отслужившую технику. Волонтёры Экотакси будут принимать пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы, провода, системные блоки, принтеры и другую бытовую и офисную технику, а также электронику: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое. 

24 октября технику можно будет сдать по следующим адресам: 

10:00 – 10:20 – у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А) 
10:30 – 10:50 – парковка у детской площадки (пр-т Клыкова, 62) 
11:00 – 11:20 – парковка ТЦ «Бумеранг» ( ул.Студенческая, 20А) 
11:40 – 12:00 – площадка напротив ТЮЗа (пер. Блинова, 2А) 
12:10 – 12:30 – ул. Челюскинцев, 25 
12:50 – 13:10 – парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии 
(ул.1-я Вишнёвая, 1). 


20 ноября Экотакси будет собирать электрохлам по маршруту: 

10:00 – 10:20 – парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20) 
10:35 – 10:55 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67) 
11:10 – 11:30 – парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33) 
11:50 – 12:10 – парковка перед Сретенской Церковью ( пр-т А. Дериглазова, 45) 
12:20 – 12:50 – парковка гипермаркета «Европа-29» (пр-т Победы, 48). 


31 октября Экотакси совершит обычный рейс по сбору вторсырья:

10:00 – 10:20 – парковка ТЦ «Кристалл» (пр-т Кулакова, 20) 
10:35 – 10:55 – парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67) 
11:10 – 11:30 – парковка магазина «Магнит» ( ул. Димитрова, 33) 
11:50 – 12:10 – парковка перед Сретенской Церковью ( пр-т А. Дериглазова, 45) 
12:20 – 12:50 – парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр-т Победы, 48). 

Напомним, волонтеры принимают только чистое и рассортированное по разным пакетам вторсырье. 

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