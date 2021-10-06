Курянка, продавая комод, лишилась 245 тысяч рублей

Мошенником оказался рецидивист из Калужской области, который научился в интернете способам дистанционного хищения денег

Курские полицейские задержали жителя Калужской области, который обманывал курян. Ранее судимый мужчина научился в интернете способам дистанционного хищения денег и решил применить свои знания на практике.На популярном сайте он нашёл объявление о продаже комода, которое подала жительница Курска. Связавшись с ней по телефону, он заявил, что хочет купить мебель и готов сразу же рассчитаться - переводом. Женщина обрадовалась тому, что покупатель нашёлся быстро и назвала незнакомцу номер своей банковской карты, а потом выполнила и остальные просьбы, продиктовав коды из СМС сообщений, пришедших ей на телефон. Аферист, сидя за компьютером, использовал эти данные, чтобы получить доступ к личному онлайн кабинету жертвы. В результате беспечность курянки стоила ей более 245 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело и начали расследование. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.Важная информация появилась после оперативно-розыскных мероприятий проведённых с ранее судимыми гражданами. Рецидивист, находящийся под следствием в Калужской области признался, что знакомый недавно одалживал у него на время банковскую карту. После проверки удалось установить, что мошенник использовал эту карту и её счёт. Информация из банка о транзакциях и показания свидетелей подтвердили вину подозреваемого. Курские оперативники задержали 33-летнего мужчину по месту жительства. Деньги он уже потратил, но дал признательные показания и на допросах рассказал об ещё одной аналогичной краже, которую совершил у жителя Курска. Теперь калужанин может лишиться свободы на срок до 7 лет.