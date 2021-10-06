  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка, продавая комод, лишилась 245 тысяч рублей

Мошенником оказался рецидивист из Калужской области, который научился в интернете способам дистанционного хищения денег 
Курянка, продавая комод, лишилась 245 тысяч рублей

Читайте также

Курские полицейские задержали жителя Калужской области, который обманывал курян. Ранее судимый мужчина научился в интернете способам дистанционного хищения денег и решил применить свои знания на практике. 

На популярном сайте он нашёл объявление о продаже комода, которое подала жительница Курска. Связавшись с ней по телефону, он заявил, что хочет купить мебель и готов сразу же рассчитаться - переводом. Женщина обрадовалась тому, что покупатель нашёлся быстро и назвала незнакомцу номер своей банковской карты, а потом выполнила и остальные просьбы, продиктовав коды из СМС сообщений, пришедших ей на телефон. Аферист, сидя за компьютером, использовал эти данные, чтобы получить доступ к личному онлайн кабинету жертвы. В результате беспечность курянки стоила ей более 245 тысяч рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело и начали расследование. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. 

Важная информация появилась после оперативно-розыскных мероприятий проведённых с ранее судимыми гражданами. Рецидивист, находящийся под следствием в Калужской области признался, что знакомый недавно одалживал у него на время банковскую карту. После проверки удалось установить, что мошенник использовал эту карту и её счёт. Информация из банка о транзакциях и показания свидетелей подтвердили вину подозреваемого. Курские оперативники задержали 33-летнего мужчину по месту жительства. Деньги он уже потратил, но дал признательные показания и на допросах рассказал об ещё одной аналогичной краже,  которую совершил у жителя Курска. Теперь калужанин может лишиться свободы на срок до 7 лет.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске для борьбы с распространением коронавируса вводят систему QR-кодов

В Железногорске вынесен приговор поджигательнице собственного сына

В осенний призыв в армию отправятся почти полторы тысячи курян

Курская область получит 36,5 млн рублей из резервного фонда правительства на лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно

Курянам стали доступны новые услуги на Едином портале госуслуг

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске