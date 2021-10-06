Курянам стали доступны новые услуги на Едином портале госуслуг

Курская область досрочно завершила запуск массовых социально значимых услуг второй очереди

Курская область досрочно завершила запуск массовых социально значимых услуг второй очереди на Едином портале госуслуг. Теперь курянам доступны следующие услуги:● Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.● Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.● Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.● Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.● Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.● Выплата социального пособия на погребение.● Присвоение звания «Ветеран труда».● Назначение единовременного пособия при рождении ребенка.● Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.● Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи.● Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.● Предоставление жилого помещения по договору социального найма.