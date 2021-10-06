Курянам стали доступны новые услуги на Едином портале госуслуг
Курская область досрочно завершила запуск массовых социально значимых услуг второй очереди
● Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
● Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
● Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
● Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
● Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
● Выплата социального пособия на погребение.
● Присвоение звания «Ветеран труда».
● Назначение единовременного пособия при рождении ребенка.
● Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций.
● Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи.
● Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.
● Предоставление жилого помещения по договору социального найма.