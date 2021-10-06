В Курске для борьбы с распространением коронавируса вводят систему QR-кодов

Система начнет работать с понедельника, 11 октября

В Курске для борьбы с распространением коронавируса решено ввести систему QR-кодов. Пока вопрос прорабатывается, но уже известно, что система начнет работать с понедельника, 11 октября. Об этом говорили на заседании оперштаба.





Предложено использовать федеральную систему: чтобы зайти в кино или театр нужно предъявить QR-код на телефоне или распечатанный с сайта Госуслуг сертификат. Главный санврач Курской области Олег Климушин уверен, что это поможет снять ряд ограничений, например, увеличить количество зрителей на культурных мероприятиях.





На заседании оперштаба звучало еще предложение приостановить действие проездных билетов в общественном транспорте, но от этой идеи отказались.