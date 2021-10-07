Мошенники массово атаковали курян звонками с сообщениями о родственниках, попавших в ДТП

Через курьеров пенсионеры отдавали аферистам от 30 до 800 тысяч рублей

Накануне мошенники массово атаковали курян звонками и сообщали, что их родственники стали виновниками дорожных аварий и в ближайшее время их либо привлекут к уголовной ответственности либо им требуется дорогостоящее лечение. Чтобы избежать последствий и спасти близких оферисты от имени правоохранителей требовали заплатить.Так, 84-летней жительнице Курска мошенники по телефону сообщили, что ее дочь попала в серьезное ДТП и доставлена в больницу. Теперь ей срочно требуется дорогостоящее лечение, которое нужно оплатить немедленно. Женщина, не раздумывая, взяла накопленные 800 тысяч рублей и передала неизвестному мужчине, которого по телефону обозначили курьером.80-летняя курянка, услышав по телефону, что ее внучка попала в аварию, в которой сильно пострадали другие участники дорожного движения, аналогично передала неизвестному человеку, подъехавшему к ее дому, 300 тысяч рублей.Другой 80-летней женщине аферисты сообщили, что ее сын совершил аварию, однако пенсионерка поправила звонивших и сказала, что у нее не сын, а дочь. На другом конце провода не растерялись и поменяли информацию, сказав, что виновницей ДТП стала та самая дочка. За решение вопроса о прекращении разбирательства просили отдать все имеющиеся сбережения. Пожилая женщина сказала, что у нее есть только 100 тысяч рублей. Этой суммы оказалось достаточно. Их она отдала прибывшему водителю такси.47-летний житель Курска поверил звонившим и перевел на посторонний банковский счет 30 тысяч рублей, чтобы его сына не лишали водительских прав, за то, что якобы управлял транспортом в состоянии опьянения.Только после передачи денег горожане связывались со своими родственниками и выясняли, что с ними все в порядке и ни в какие аварии те не попадали, а все это время благополучно занимались своими делами.Вместе с тем порядка десяти человек позвонили в отделы полиции с вопросом правильно ли они отказались общаться со звонившими, требовавшими от них деньги. Настоящие полицейские подтвердили, что ранее им звонили мошенники, и благодаря вовремя законченному разговору куряне сохранили свои сбережения.Во всех случаях люди передавали аферистам деньги через посредников, которыми были водители такси. Сейчас их разыскивают.Большинство потерпевших – пенсионеры. В полиции напоминают, что проводят регулярные обходы курян с профилактическими беседами. Вместе с тем правоохранители обращаются к горожанам с просьбой рассказать своим пожилым родственникам о том, как действуют мошенники, и как от них защититься.Если вам позвонили и сообщили о якобы попавшем в беду родственнике, нужно самостоятельно с ним связаться и убедиться, действительно ли близкий человек нуждается в вашей помощи.Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Мошенники зачастую используют их в качестве посредников.При поступлении подозрительных звонков или звонков от незнакомых людей, прервите разговор. Обсудите ситуацию с кем-нибудь из близких или обратитесь в полицию.