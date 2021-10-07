В подвале вода попала на электрощиток, произошло замыкание. Завершить работу по ликвидации аварии планируют в течение нескольких часов

Дом №1А на улице Орловской Курска остался без электричества из-за порыва трубы с холодной водой в подвале. Вода попала на электрощиток, произошло замыкание. Сегодня аварию ликвидируют. Уже устранен порыв трубопровода.Около семи часов утра, как только скопление воды в подвальном помещении устранили, к работе приступили сотрудники управляющей компании и «Курских электрических сетей». Специалисты восстанавливают электроснабжение обесточенных в результате аварии 3, 4 и 5 подъездов многоэтажки. Завершить работу планируют в течение нескольких часов. Ситуацию контролируют специалисты Госжилинспекции, сообщили в региональной администрации.