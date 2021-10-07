Сейчас работы на объекте приостановлены из-за отсутствия денег





Дом на улице Фестивальной Курска достроят весной 2022-го. Сегодня мэр встретился с представителями застройщика - компании «Новый Курск». Во встрече приняли участие и представители дольщиков: из 45 квартир будущего дома, выкуплены 15.Работы на объекте приостановлены из-за отсутствия средств, а планируемый срок его сдачи - февраль 2022 года.Как пояснил директор компании-застройщика Алексей Латышко, на объекте возведены два этажа из предполагаемых четырех. На завершение строительства и выполнение благоустройства прилегающей территории требуется порядка 40 млн рублей, с учетом имеющихся у компании строительных материалов. Инвестор готов вложить средства в завершение строительства дома. Один из банков готов открыть ипотечный продукт после того, как будут достроены третий и четвертый этажи.На завершение так называемого «теплого контура» дома застройщик отводит 2 – 2,5 месяца. Весной компания готова благоустроить прилагающую территорию.Виктор Карамышев поручил подготовить «дорожную карту» с конкретными сроками и этапами. В течение трёх рабочих дней застройщик подготовит необходимый пакет документов и представит их не только в городской комитет архитектуры и градостроительства, но и курянам, вложившим свои средства в долевое строительство дома.