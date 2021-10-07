Курянка прошла во второй тур конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Ей предстоит пройти ещё два испытания

Курянка Анастасия Абросимова – воспитатель детского сада № 127 прошла во второй тур федерального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» в Сочи.Она продолжит участие в конкурсе, ей предстоит пройти ещё два испытания: «Мастерская педагога» и «Ток-шоу». По итогам второго тура выберут победителя.В конкурсе «Воспитатель года – 2021» участвуют воспитатели дошкольных образовательных организаций – победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 81 региона. В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.