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Курянка прошла во второй тур конкурса «Воспитатель года России – 2021»

Ей предстоит пройти ещё два испытания
Курянка прошла во второй тур конкурса «Воспитатель года России – 2021»

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Курянка Анастасия Абросимова – воспитатель детского сада № 127 прошла во второй тур федерального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2021» в Сочи. 

Она продолжит участие в конкурсе, ей предстоит пройти ещё два испытания: «Мастерская педагога» и «Ток-шоу». По итогам второго тура выберут победителя.

В конкурсе «Воспитатель года – 2021» участвуют воспитатели дошкольных образовательных организаций – победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 81 региона. В региональных этапах конкурса в этом году приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.
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