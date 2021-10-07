Завтра 160 домов в Северо-Западном микрорайоне Курска останутся без отопления и горячей воды

"Квадра" заменит задвижки на участках трубопроводов по улице Студенческая и проспекте Хрущева

Завтра, 8 октября, "Квадра" заменит задвижки на участках трубопроводов по улице Студенческая и проспекте Хрущева, чтобы улучшить гидравлический режим работы теплосетей в Северо-Западном микрорайоне.На время работ – с 6 часов утра до 8 вечера – будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам:- ул. 50 лет Октября 96, 96а,- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50,52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.