ТАКТ.В Курскую область направят более 11 миллионов рублей на приобретение контейнеров для сортировки вторсырья. Финансовая поддержка на эту же цель будет оказана ещё 45 субъектам РФ. В Правительстве считают, что развитие инфраструктуры, касающейся переработки отходов, влияет на переход страны на экономику замкнутого цикла, отмечает телеканал
Сегодня куряне могут сдать вторсырьё в пункты приёма и эковолнтёрам. При передаче отходов действует одно главное правило – сырьё должно быть чистым, сухим и рассортированным по типу материалов.
В Курске пункты приёма работают по следующим адресам: ул. Сумская, д. 46, ул. Республиканская, д. 50А, ул. Никитская, д. 1Б, ул. Заводская, д. 37. Более подробная информация указана по ссылке[https://sab46.ru/eco-dom/].
Поставка дополнительных контейнеров и открытие новых пунктов приёма – это не вся работа, которая направленна на прививание разумного потребления среди курян. В регионе эковолонтёры проводят различные мероприятия, посвящённые формированию привычки сортировки отходов.
- К сожалению, отдельно существующих контейнеров для вторсырья мало. Очень хорошо, что их количество будет увеличено. Но недостаточно просто расставить контейнеры в городах и сёлах. Также надо вкладываться в экопросвещение населения и социальную рекламу, - считает Екатерина Комарова, координатор экологического волонтёрства Курской области.
В Курской области появятся новые контейнеры для сортировки отходов
Сегодня куряне могут сдать вторсырьё в пункты приёма и эковолнтёрам