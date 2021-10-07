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"Квадра" завершила реконструкцию теплосети на участке улицы Пионеров и в районе автовокзала

Уже завтра обещают заполнить трубы теплоносителем
"Квадра" завершила реконструкцию теплосети на участке улицы Пионеров и в районе автовокзала

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"Квадра" завершила реконструкцию на 228-метровом участке теплосети по ул. Пионеров и приступила к пусконаладочным работам. Этот участок сети – часть второй тепломагистрали ТЭЦ-1, от которой тепло и горячую воду получают прилегающие к Сеймскому кварталы Центрального округа. До замены трубопровод находился в работе более 30 лет. Срок службы новой теплосети благодаря применению современных технологий составит не менее 40 лет.

Новая теплосеть выполнена из труб в пенополиуретановой изоляции, которая устойчива к перепадам давления, температуры и износу от подтоплений сточными водами. На трубопроводе смонтированы новые опоры, которые удерживают сеть в неподвижном состоянии, и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании водой. Стоимость работ превысила 23,7 млн рублей. 

Сегодня специалисты промывают и проверяют новый трубопровод давлением воды, а уже завтра обещают заполнить его теплоносителем. 

Также завершена реконструкция участка второй тепломагистрали ТЭЦ СЗР в районе автовокзала, от которой тепло и горячую воду получают в том числе дома №№ 1 и 1А по улице Орловская. Там заменили 684 м трубопроводов, общая стоимость работ превысила 48,6 млн рублей. С учетом того, что предстоит заполнить теплоносителем большой участок второй тепломагистрали – от улицы Пучковка до Студенческой, весь процесс займет не менее двух суток. 
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