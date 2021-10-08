"Квадра" ввела в эксплуатацию участок квартальных теплосетей на улицах Ендовищенская и Сосновская Курска

Его общая протяженность 1105 м. Тепло и горячую воду подали в дома №№2 и 8 по улице Ендовищенская

"Квадра" ввела в эксплуатацию после реконструкции участок квартальных теплосетей на улицах Ендовищенская и Сосновская общей протяженностью 1105 м. Тепло и горячую воду подали в дома №№2 и 8 по улице Ендовищенская, социальному профессионально-реабилитационному центру и коммерческим объектам.Новые теплосети выполнены из труб в износостойкой изоляции с минимальным сроком службы 40 лет. На участке смонтированы новые неподвижные опоры, компенсаторы и запорная арматура.Проект, стоимость которого составила 15,7 млн рублей, реализован в рамках концессионного соглашения, отмечают в компании.