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Лента новостей / В регионе

"Квадра" ввела в эксплуатацию участок квартальных теплосетей на улицах Ендовищенская и Сосновская Курска

Его общая протяженность 1105 м. Тепло и горячую воду подали в дома №№2 и 8 по улице Ендовищенская
"Квадра" ввела в эксплуатацию участок квартальных теплосетей на улицах Ендовищенская и Сосновская Курска

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"Квадра" ввела в эксплуатацию после реконструкции участок квартальных теплосетей на улицах Ендовищенская и Сосновская общей протяженностью 1105 м. Тепло и горячую воду подали в дома №№2 и 8 по улице Ендовищенская, социальному профессионально-реабилитационному центру и коммерческим объектам.

Новые теплосети выполнены из труб в износостойкой изоляции с минимальным сроком службы 40 лет. На участке смонтированы новые неподвижные опоры, компенсаторы и запорная арматура. 

Проект, стоимость которого составила 15,7 млн рублей, реализован в рамках концессионного соглашения, отмечают в компании. 
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