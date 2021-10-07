Наряды ДПС будут дежурить в районах образовательных организаций, местах массового скопления людей с детьми, а вне населенных пунктов - контролировать использование пешеходами световозвращающих элементов

Курская Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Внимание – пешеход!». Оно стартовало сегодня и продлится до 15 октября. В течение этого времени наряды ДПС будут дежурить в районах расположения образовательных организаций, местах массового скопления людей с детьми, а также на автомобильных дорогах, примыкающим к ним.Вне населенных пунктов инспекторы будут контролировать использование пешеходами, в том числе детьми, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов.В образовательных организациях пройдут просветительские мероприятия и информационно-пропагандистские акции, в том числе по популяризации использования световозвращающих элементов. В школах сотрудники ГИБДД примут участие в проведении родительских собраний.Как отмечают в Госавтоинспекции, с начала года в Курской области зарегистрировано 206 ДТП с участием пешеходов, в которых 190 человек получили ранения и 24 погибли. 88 дорожно-транспортных происшествий произошло на пешеходных переходах. Зарегистрировано 28 наездов на пешеходов вне населенных пунктов, лишь в двух случаях пешеходы использовали световозвращающие элементы.По-прежнему основными причинами ДТП с участием пешеходов остаются нарушения правил проезда пешеходного перехода и нарушения Правил дорожного движения пешеходами.На период с октября по декабрь приходится более трети ДТП с пострадавшими за год. Каждая третья авария, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. Аварии с пешеходами чаще происходят в вечернее время и в конце недели, большую часть среди пострадавших составляют пешеходы – представители старшего поколения – старше 55 лет, мужчины из их числа составляют порядка 63%.