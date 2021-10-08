На следующей неделе в Курске будут отключать электричество
Отключения запланированы в трех округах, но в Центральном - всего по одной улице
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 15 октября с 9-00 до 15-30:
ул. Велюровая; ул. Тракторная; ул. Сумская, д. 5; ул. Энгельса, д. 105; ул. Моковская, д. 2,2а,2б,2в,2г; ул. ПЛК, д. 55, 57а, 59а; ул. Широкая, д. 1, 3, 5, 8; ул. 1-й Ольховский переулок, д. 3, 5, 7; ул. 2-й Ольховский переулок, д. 30; ул. 3-я Гуторовская, д. 29-37, 18-32; ул. 4-я Гуторовская, д. 1-43, 6-38; ул. Гуторовская, д. 55А, 55Б; ул. 2-4-я Кислинские; ул. 2-я Степная; ул. 2-6-е Степные переулки.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 11 по 14 октября с 9-00 до 16-00:
ул. Братская
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 14 октября с 09-00 до 14-00:
ул. Чапаева, д. 55-113, 56-76; ул. Воронежский переулок, д. 2-24, 1-33; ул. 3-я Воронежская, д. 1-11, 2-12; ул. Коммунальная, д. 58-82, 51-79; ул. 1-я Щигровская, д. 7-41; ул. Ильича, д. 33-83; ул. Переулок Чапаева, д. 2-28, 1-23; ул. 2-я Восточная, д. 27-69, 36-88; ул. Переулок Цюрупы, д. 2-26, 1-21; ул. 6-я Восточная; ул. 5-я Восточная; ул. 4-я Восточная; ул. 3-я Восточная; ул. 2-я Восточная, д 145-189.
14 октября с 14-00 до 17-00:
ул. Союзная, д. 63, 63А, 65, 65В, 67, 69Б
Телефон для справок: 26-32-10.