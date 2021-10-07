К своим обязанностям Сергей Токарев приступит с 8 октября

Сергей Токарев назначен исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам и ценам Курской области. ранее эту должность несколько лет занимал Алексей Карнаушко. Сейчас он избран на должность главы Железногорска. К своим обязанностям Сергей Токарев приступит с 8 октября.Как сообщает пресс-служба областной администрации, у Сергея Токарева юридическое и эконмическое образование. В 2004 году ему присуждена учёная степень «Кандидат исторических наук», а в 2018 году он окончил магистратуру по специальности «Электроэнергетика и электротехника» в Юго-Западном государственном университете.Более 10 лет проработал в электроэнергетике: с 2008 года возглавлял ОАО «Курская энергосбытовая компания», затем стал заместителем директора филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». С марта 2014 года – директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». С 2018 года трудился в должности заместителя генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» – директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт».