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Лента новостей / В регионе

Сергей Токарев назначен исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам и ценам Курской области

К своим обязанностям Сергей Токарев приступит с 8 октября

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Сергей Токарев назначен исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам и ценам Курской области. ранее эту должность несколько лет занимал Алексей Карнаушко. Сейчас он избран на должность главы Железногорска. К своим обязанностям Сергей Токарев приступит с 8 октября. 

Как сообщает пресс-служба областной администрации, у Сергея Токарева юридическое и эконмическое образование. В 2004 году ему присуждена учёная степень «Кандидат исторических наук», а в 2018 году он окончил магистратуру по специальности «Электроэнергетика и электротехника» в Юго-Западном государственном университете. 

Более 10 лет проработал в электроэнергетике: с 2008 года возглавлял ОАО «Курская энергосбытовая компания», затем стал заместителем директора филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». С марта 2014 года – директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». С 2018 года трудился в должности заместителя генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» – директора ОП «КурскАтомЭнергоСбыт». 

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