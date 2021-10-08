Курской области правительство дополнительно выделит почти 1,4 млрд рублей на достройку инфекционного госпиталя

Губернатор проинформировал, что, если деньги поступят уже на следующей неделе, строители завершат свою часть работы до 15 ноября

Сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин приехал с рабочим визитом в Курск. Он заявил, что на достройку инфекционного госпиталя рядом с областной больницей дополнительно выделят почти 1,4 млрд рублей. Кстати, как выяснилось, премьер хорошо знает, что сроки ввода к эксплуатацию инфекционного корпуса уже неоднократно переносились, но в причины этого он предпочел не вникать.Роман Старовойт проинформировал, что, если деньги поступят уже на следующей неделе, строители завершат свою часть работы до 15 ноября.А еще Мишустина не устроили темпы вакцинации в Курской области. По его словам, у нас они ниже среднероссийских. Премьер-министр велел поработать над этим вопросом.