Курской области правительство дополнительно выделит почти 1,4 млрд рублей на достройку инфекционного госпиталя
Губернатор проинформировал, что, если деньги поступят уже на следующей неделе, строители завершат свою часть работы до 15 ноября
Роман Старовойт проинформировал, что, если деньги поступят уже на следующей неделе, строители завершат свою часть работы до 15 ноября.
А еще Мишустина не устроили темпы вакцинации в Курской области. По его словам, у нас они ниже среднероссийских. Премьер-министр велел поработать над этим вопросом.
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