В Курске проверили полсотни магазинов и выявили шесть нарушителей масочного режима

Четыре в Центральном и два в Железнодорожном огругах

Сотрудники окружных администраций продолжают рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах.В Центральном округе ревизоры проверили 30 магазинов и выявили четыре нарушения масочного режима: в торговом центре на проспекте Хрущева и двух небольших магазинах на улице Бойцов 9-й дивизии и на проспекте Хрущева.В Железнодорожном округе проверили 20 магазинов. В итоге выявлены два нарушителя.В мэрии отмечают, что протоколы на нарушителей составляют в том случае, если профилактические беседы не помогают.