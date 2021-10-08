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В Курске проверили полсотни магазинов и выявили шесть нарушителей масочного режима

Четыре в Центральном и два в Железнодорожном огругах
В Курске проверили полсотни магазинов и выявили шесть нарушителей масочного режима

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Сотрудники окружных администраций продолжают рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах. 
 
В Центральном округе ревизоры проверили 30 магазинов и выявили четыре нарушения масочного режима: в торговом центре на проспекте Хрущева и двух небольших магазинах на улице Бойцов 9-й дивизии и на проспекте Хрущева.

В Железнодорожном округе проверили 20 магазинов. В итоге выявлены два нарушителя. 

В мэрии отмечают, что протоколы на нарушителей составляют в том случае, если профилактические беседы не помогают. 
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