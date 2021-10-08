Участки расположены в хвойном лесу, в границах Курского лесничества

Курский райсуд запретил строить дома на спорных земельных участках в деревне Духовец. Участки ответчиков расположены в границах Курского лесничества, Городского участкового лесничества.«Выступая в суде в качестве третьего лица, комитет природных ресурсов Курской области заявил ходатайство об обеспечении судебного иска, в котором указал запрет ответчикам распоряжаться земельными участками, осуществлять строительные и какие-либо хозяйственные работы, снос зеленых насаждений, расположенных в границах спорных земельных участков. А также запретить регистрирующим органам осуществлять действия по государственному кадастровому учету и регистрации прав в отношении земельных участков. Ходатайство об обеспечении судебного иска частично было удовлетворено», - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.Рассмотрение судебного дела продолжается.Напомним, что ранее, в 2015-2016 годах по иску Росимущества рассматривалось аналогичное судебное дело по участкам в границах Курского лесничества, Городского участкового лесничества. Исковые требования были удовлетворены, зарегистрированное право физических лиц в лесном фонде признаны отсутствующим, а земельные участки сняты с кадастрового учета. Участки фактически расположены в хвойном лесу, и по требованиям пожарной безопасности не могут быть отнесены к зоне жилой застройки.