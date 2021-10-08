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9 октября ряд домов в центре Курска останутся без отопления и горячей воды

"Квадра" введет в эксплуатацию отремонтированный участок теплосети по улице Карла Маркса
9 октября ряд домов в центре Курска останутся без отопления и горячей воды

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Завтра, 9 октября, "Квадра" введет в эксплуатацию отремонтированный участок теплосети по улице Карла Маркса, что станет завершающим этапом масштабного капремонта. Для этого с 6 утра до полуночи ограничат подачу горячей воды и тепла домам, получающим теплоноситель от 3-й тепломагистрали ТЭЦ СЗР: от кольца на улице Пучковка до перекрестка улицы Карла Маркса и Кавказской, а также от Московской площади до перекрестка улицы Карла Маркса и Кавказской. 
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