9 октября ряд домов в центре Курска останутся без отопления и горячей воды

"Квадра" введет в эксплуатацию отремонтированный участок теплосети по улице Карла Маркса

Завтра, 9 октября, "Квадра" введет в эксплуатацию отремонтированный участок теплосети по улице Карла Маркса, что станет завершающим этапом масштабного капремонта. Для этого с 6 утра до полуночи ограничат подачу горячей воды и тепла домам, получающим теплоноситель от 3-й тепломагистрали ТЭЦ СЗР: от кольца на улице Пучковка до перекрестка улицы Карла Маркса и Кавказской, а также от Московской площади до перекрестка улицы Карла Маркса и Кавказской.