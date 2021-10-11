  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Губернатор попросил курян, у которых нет отопления, писать адрес в комментариях

Областная жилищная инспекция и комитет по ЖКХ возьмут каждый случай на особый контроль

Читайте также

Роман Старовойт напомнил, что на прошлой неделе истёк срок, когда по всей Курской области должно быть включено отопление. Курян, у которых дома или в организации всё ещё холодно, губернатор просит писать адрес в комментариях под соответствующим постом на его странице в соцсети "ВКонтакте". Областная жилищная инспекция и комитет по ЖКХ возьмут каждый случай на особый контроль. А при необходимости будут оперативно решать проблемы в ручном режиме.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В селе под Курском ВАЗ насмерть сбил пешехода

В Курской области беременных работающих женщин могут перевести на удалёнку, а учебные заведения - на дистант

Курский «Авангард» проиграл пензенскому «Зениту» в выездном матче 15-го тура ФНЛ

В Курской области в столкновении с УАЗом погиб несовершеннолетний мотоциклист

Елена Палфёрова ушла с поста председателя комитета здравоохранения Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске