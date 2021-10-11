Губернатор попросил курян, у которых нет отопления, писать адрес в комментариях
Областная жилищная инспекция и комитет по ЖКХ возьмут каждый случай на особый контроль
странице в соцсети "ВКонтакте". Областная жилищная инспекция и комитет по ЖКХ возьмут каждый случай на особый контроль. А при необходимости будут оперативно решать проблемы в ручном режиме.Роман Старовойт напомнил, что на прошлой неделе истёк срок, когда по всей Курской области должно быть включено отопление. Курян, у которых дома или в организации всё ещё холодно, губернатор просит писать адрес в комментариях под соответствующим постом на его