Елена Палфёрова ушла с поста председателя комитета здравоохранения Курской области

Исполняющим обязанности назначена Екатерина Письменная, возглавлявшая КВД

Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палфёрова покинула свой пост по собственному желанию. Об этом на оперативном совещании в Доме Советов сообщил Роман Старовойт. Губернатор пояснил, что «это вынужденное решение. В регионе не удается достичь намеченных темпов вакцинации. Были замечания министра здравоохранения».Исполняющим обязанности председателя комитета здравоохранения с испытательным сроком на три месяца назначена Екатерина Письменная, прежде руководившая «Курским кожвендиспансером».За время работы губернатора Романа Старовойта это уже третья отставка главы комитета здравоохранения. Сначала ушла Ольга Новикова, которая трудилась при предыдущем губернаторе Александре Михайлове. В январе 2019-го на эту должность назначили главврача тубдиспансера Владимра Анцупова, а спустя 9 месяцев его отправили в отставку. Тогда Старовойт объяснил, что Анцупов не сможет решить задачи, которые стоят перед отраслью. Власти искали более активного и беспристрастного специалиста.После Анцупова кресло главы комздрава заняла Палфёрова. До этого она работала первым замминистра здравоохранения Тверской области. Чиновница редко появлялась на публике и практически не комментировала проблемы в сфере здравоохранения. Вместо неё это делал замгубернатора Андрей Белостоцкий. За это на неё обрушилась волна критики от курян в соцсетях и в СМИ. Палфёрова часто уезжала из Курска, в том числе на лечение: например, в начале пандемии она несколько месяцев помогала родственникам в Москве, а в прошлом году сама лечилась от коронавируса в столице.