В Курской области в столкновении с УАЗом погиб несовершеннолетний мотоциклист

15-летний подросток ехал на мотоцикле Lifan

8 октября в Курской области в столкновении с УАЗом погиб ехавший на мотоцикле подросток. ДТП произошло около пяти часов вечера на пересечении улиц Комсомольская - Электрическая - Королёва в посёлке Золотухино.Как сообщили в ГИБДД, 68-летний водитель УАЗа при повороте налево допустил столкновение с двигавшемся во встречном направлении мотоциклом Lifan, которым управлял 15-летний парень. В результате столкновения подросток скончался на месте, а его ровесник пассажир получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.Еще одна авария с не имеющими права управления подростками произошла 9 октября в Курске на улице Республиканская.В третьем часу дня в районе дома №53Б по улице Республиканская 15-летний парень на мопеде «Ореон», двигаясь со стороны улицы Союзная в направлении улицы Станционная, наехал бордюрный камень. В этом происшествии, к счастью, все остались живы. Несовершеннолетний водитель мопеда и его 14-летняя пассажирка получили травмы.