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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» разгромило ногинский «Спартак» в матче чемпионата России

В курскую команду вернулась Эпифания Принц и в дебютном для себя матче набрала 14 очков
Курское «Динамо» разгромило ногинский «Спартак» в матче чемпионата России

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Баскетболистки курского «Динамо» в воскресенье принимали «Спартак» из Ногинска и разгромили соперниц со счетом 95:34. Но надо добавить, что подмосковный клуб - один из аутсайдеров регулярного чемпионата в последние годы. 

В курскую команду вернулась Эпифания Принц и в дебютном для себя матче набрала 14 очков, сделала 7 подборов и 6 передач. 15 очков заработала Наташа Ховард, 11 - Ника Барич. Даблы оформили Елизавета Шабанова — 12 очков и 14 подборов и Аделина Абайбурова — 12 очков и 11 подборов. 

В следующем матче Премьер-лиги 17 октября «Динамо» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем». А до этого, 13-го числа примет турецкий «Галатасарай» в рамках Евролиги.


ФОТО - ЖБК «ДИНАМО»
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