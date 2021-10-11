В Курской области беременных работающих женщин могут перевести на удалёнку, а учебные заведения - на дистант
Роман Старовойт заявил, что если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, что закрыть придется и предприятия
На дистанционку могут перевести и учащихся. Причем речь идет обо всех учебных заведениях. По словам Андрея Белостоцкого, на прошлой неделе на карантин по коронавирусу ушли две школы - Кореневская школа №2 и Медвенская средняя общеобразовательная школа.
Роман Старовойт в свою очередь заявил, что если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, что закрыть придется и предприятия. Пока же он поручил усилить контроль уже введенных ограничений и проводить массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных местах и общественном транспорте.