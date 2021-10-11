В Курской области беременных работающих женщин могут перевести на удалёнку, а учебные заведения - на дистант

Роман Старовойт заявил, что если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, что закрыть придется и предприятия

Замгубернатора Андрей Белостоцкий предложил обязать работодателей перевести беременных сотрудниц на удаленную работу. Такое предложение прозвучало сегодня на оперативном совещании у губернатора. Чиновник пояснил, что заражение Дельта-штаммом коронавируса у беременных протекает тяжелее. Двух женщин уже пришлось отправить санавиацией в Москву. Андрей Белостоцкий предложил выпустить отдельное постановление по этому поводу. Что касается курянок, которых доставили на лечение в Коммунарку, они уже чувствуют себя лучше и готовятся к выписке на этой неделе, сообщил замгубернатора.На дистанционку могут перевести и учащихся. Причем речь идет обо всех учебных заведениях. По словам Андрея Белостоцкого, на прошлой неделе на карантин по коронавирусу ушли две школы - Кореневская школа №2 и Медвенская средняя общеобразовательная школа.Роман Старовойт в свою очередь заявил, что если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, что закрыть придется и предприятия. Пока же он поручил усилить контроль уже введенных ограничений и проводить массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных местах и общественном транспорте.