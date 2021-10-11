В Курской области пенсионер сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Вскоре его установили и задержали

9 октября около 7 часов вечера в деревне Прилепы Конышевского района Курской области сбили пешехода - 33-летнего мужчину. ДТП произошло напротив дома №259 на улице Центральной. Сбивший селянина «ВАЗ-21063» ехал со стороны автодороги «Конышевка - Макаро-Петровское» в сторону деревни Прилепы. Допустив наезд на пешехода, водитель с места аварии скрылся. Однако впоследствии его установили и задержали. Им оказался 72-летний пенсионер, сообщили в Госавтоинспекции.Пешеход в результате наезда получил различные травмы.