Главный санитарный врач Курской области подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер
Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю попадающие в перечисленные категории люди должны привиться первым компонентом
Полный перечень подлежащих вакцинации от Covid-19 выглядит так:
- государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Курской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Курской области, работники органов власти Курской области и подведомственных им организаций;
- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- работники организаций общественного питания;
- работники образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования;- работники организаций здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;
- работники транспорта общего пользования, включая такси;
- работники организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- работники организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- работники салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- работники организаций по оказанию гостиничных услуг;
- работники клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;- работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);
- работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);
- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- работники театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;
- лица, задействованные в массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю все эти люди должны привиться первым компонентом.