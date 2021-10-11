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Главный санитарный врач Курской области подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер

Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю попадающие в перечисленные категории люди должны привиться первым компонентом
Главный санитарный врач Курской области подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер

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Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин сегодня подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер. Документ уже опубликован. Список подлежащих прививкам от коронавируса, обширен. Туда входят госслужащие, работники образования, здравоохранения, социальных служб, транспорта, ЖКХ, почты и многофункциональных центров. Также привиться должны те, кто трудится в общепите, гостиницах, в салонах красоты и фитнес-клубах. Работники досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий и мастер классов), работники детских игровых комнат и детских развлекательных центров тоже есть в этом списке. 

Полный перечень подлежащих вакцинации от Covid-19 выглядит так:

- государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Курской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Курской области, работники органов власти Курской области и подведомственных им организаций; 
- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- работники организаций общественного питания;

- работники образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования;- работники организаций здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;
- работники транспорта общего пользования, включая такси;
- работники организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- работники организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- работники салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- работники организаций по оказанию гостиничных услуг; 
- работники клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;- работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);
- работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);
- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- работники театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;
- лица, задействованные в массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю все эти люди должны привиться первым компонентом.
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