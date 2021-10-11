Главный санитарный врач Курской области подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер

Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю попадающие в перечисленные категории люди должны привиться первым компонентом

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин сегодня подписал постановление об обязательной вакцинации 80% работников ряда сфер. Документ уже опубликован. Список подлежащих прививкам от коронавируса, обширен. Туда входят госслужащие, работники образования, здравоохранения, социальных служб, транспорта, ЖКХ, почты и многофункциональных центров. Также привиться должны те, кто трудится в общепите, гостиницах, в салонах красоты и фитнес-клубах. Работники досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий и мастер классов), работники детских игровых комнат и детских развлекательных центров тоже есть в этом списке.Полный перечень подлежащих вакцинации от Covid-19 выглядит так:- государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Курской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы Курской области, работники органов власти Курской области и подведомственных им организаций;- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;- работники организаций общественного питания;- работники образовательных организаций, в том числе организаций дополнительного образования;- работники организаций здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;- работники транспорта общего пользования, включая такси;- работники организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;- работники организаций в сфере бытового обслуживания, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;- работники салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;- работники организаций по оказанию гостиничных услуг;- работники клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;- работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;- работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);- работники досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);- работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;- работники театров, кинотеатров, концертных залов, цирков;- лица, задействованные в массовых физкультурных, спортивных мероприятий.Срок исполнения постановления - до 1 декабря. К ноябрю все эти люди должны привиться первым компонентом.