Мэр Курска пожурил «Квадру» за медлительность при устранении повреждений теплосети на улице 50 лет Октября

«Квадра» обещает подать отопление в дома на улице Орловской и проспекте Дружбы в течение вторника

Сегодня «Квадра» на улице 50 лет Октября устраняет два повреждения на теплосети. Однако прибывшие на место мэр Курска Виктор Карамышев и заместитель губернатора Алексей Дедов не заметили работ ни на одном аварийном участке. Земляные работы на местах повреждения теплосетей завершены, к откачке воды аварийные бригады на тот момент еще не приступили.Виктор Карамышев назвал ситуацию недопустимой и подчеркнул, что администрацию такой режим работы не устраивает. Градоначальник потребовал от руководителя курского филиала компании Александра Воронина предоставить информацию по каждому дому - в какие сроки у людей будет тепло. Тот заверил, что все дома на проспекте Дружбы подключены к отоплению, однако из-за порывов в сетях недостаточный гидравлический режим. Кроме того, без отопления остаются дома №№ 1 и 1А на улице Орловской.По заверениям Александра Воронина, на устранении порывов будут работать три бригады, работы предполагается завершить к ночи и начать заполнение системы – в течение вторника отопление должны получить жители домов на улице Орловской и проспекте Дружбы.