Валерий Рязанский уже не является сенатором от Курской области

ТАКТ.Скандально известный Валерий Рязанский больше не будет представлять Курскую область в Совете Федерации. Региональный парламент на своем первом заседании 7-го октября наделил полномочиями сенатора Александра Брыксина, который ранее был депутатом Госдумы, а в сентябре избран в Курскую областную Думу, сообщает телеканал
На первом установочном заседании Курской областной Думы 7-го созыва решался вопрос о том, кто будет представлять регион в Совете Федерации. Сенаторы, напомним, назначаются по одному от исполнительной и представительной ветвей власти в области. С 2011 года сенатором от облдумы был Валерий Рязанский, которого с Соловьиным краем связывает не так уж и много. Как минимум в следующие пять лет Курскую областную Думу в Совете Федерации он представлять не будет. Депутаты регионального парламента от КПРФ и ЛДПР дали оценку работе сенатора Рязанского. Хорошей ее назвать сложно.
Владимир Федоров, депутат Курской областной Думы:
«Сейчас тоже москвич, Рязанский представляет. Этот более активный. Но лучше бы он не активничал. Постоянные скандалы. Недавнее скандальное заявление – если у пенсионеров нет денег, то пускай ищут работу. Вот он представитель от областной Думы. Вы давали ему такие поручения делать оскорбительные высказывания для пенсионеров? Я не давал»
Николай Карцев, депутат Курской областной Думы:
«Кто бы из вас сегодня не был избран, чтобы не работали так, как работает Рязанский, который лишил железногорских мам чернобыльских льгот. Хотел лишить чернобыльской зоны. Он получает зарплату от Курской области… (Рязанский никуда не выдвигается) Я просто хочу, чтобы наши избранные так не делали больше»
Избранники от «Единой России» результативность работы Валерия Рязанского не комментировали. Перед ними стояла другая задача – убедить депутатский корпус в том, что предложенная политической силой кандидатура Александра Брыксина, бывшего депутата ГосДумы является самой подходящей. К слову, выступление самого Брыксина было весьма коротким.
Александр Брыксин, депутат Курской областной Думы:
«Не хотел бы отнимать вашего времени. Мою кандидатуру вынес губернатор, фракция «Единая Россия». Поэтому давайте сегодня не будем отвлекаться и проголосуем все-таки за достойного человека, чтобы он мог представлять Курскую областную Думу в Совете Федерации, за того человека, кто своими поступками будет делать все, для того, чтобы Курская область развивалась»
Краткость кандидата от партии власти понравилась не всем депутатам.
Алексей Томанов, депутат Курской областной Думы:
«Я ознакомился с вашей работой на посту депутата Государственной Думы и, к сожалению, на сайте Государственной Думы нет информации о хотя бы одном вашем выступлении»
Александр Брыксин, депутат Курской областной Думы
«Вы знаете, моя задача… я все-таки пришел в политику с промышленности, с бизнеса… Моя задача делать дела. Знаете, меньше болтать, а больше делать для людей, для граждан нашей Курской области. Если вы хотите посмотреть статистику решенных моих вопросов, то у меня все зафиксировано, у моих помощниц»
Александр Брыксин привел в пример урегулирование ситуации в деревне Кукуевка, где местные жители не могли оформить дома и участки. Коллеги по «Единой России» вспомнили также стабилизацию работы одного из курских предприятий.
Об Александре Брыксине, которого депутаты все же наделили полномочиями сенатора, известно следующее - родился в 1967 году в городе Кемерово. Отслужил. Профессионально занимался вольной борьбой. Получил два высших образования. В середине 90-х уехал в Москву, где активно занимался бизнесом. С Курской областью Александра Брыксина связывает бизнес-деятельность и политика. Занимается благотворительностью и общественными проектами.
Валерий Рязанский уже не является сенатором от Курской области
Региональный парламент на своем первом заседании 7-го октября наделил полномочиями сенатора Александра Брыксина, который ранее был депутатом Госдумы, а в сентябре избран в Курскую областную Думу