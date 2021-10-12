В Курске жильцам дома №13 на улице Сумской, где рухнула бетонная плита перекрытия, предложили переселиться в маневренный фонд

Дом признан аварийным еще 35 лет назад

В воскресенье в подъезде многоквартирного дома №13 на улице Сумской рухнула бетонная плита перекрытия. Дом признан аварийным еще 35 лет назад, но все это время там живут люди. Накануне там работала комиссия городского управления по делам ГО и ЧС, управления по учету и распределению жилья Курска, управляющей компании «Проект Честное ЖКХ».Спасатели обследовали строительные конструкции дома с помощью комплекса «Струна – М». Комитет ЖКХ пообещал обратиться в специализированную организацию для проведения анализа состояния конструкций дома, а управляющая компания - расчистить надкровельное пространство и укрепить конструкции.Представители городского управления по учету и распределению жилья предложили жильцам дома временно переселиться в маневренный фонд.