В Курске жильцам дома №13 на улице Сумской, где рухнула бетонная плита перекрытия, предложили переселиться в маневренный фонд
Дом признан аварийным еще 35 лет назад
Спасатели обследовали строительные конструкции дома с помощью комплекса «Струна – М». Комитет ЖКХ пообещал обратиться в специализированную организацию для проведения анализа состояния конструкций дома, а управляющая компания - расчистить надкровельное пространство и укрепить конструкции.
Представители городского управления по учету и распределению жилья предложили жильцам дома временно переселиться в маневренный фонд.