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В Курске жильцам дома №13 на улице Сумской, где рухнула бетонная плита перекрытия, предложили переселиться в маневренный фонд

Дом признан аварийным еще 35 лет назад
В Курске жильцам дома №13 на улице Сумской, где рухнула бетонная плита перекрытия, предложили переселиться в маневренный фонд

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В воскресенье в подъезде многоквартирного дома №13 на улице Сумской рухнула бетонная плита перекрытия. Дом признан аварийным еще 35 лет назад, но все это время там живут люди. Накануне там работала комиссия городского управления по делам ГО и ЧС, управления по учету и распределению жилья Курска, управляющей компании «Проект Честное ЖКХ».

Спасатели обследовали строительные конструкции дома с помощью комплекса «Струна – М». Комитет ЖКХ пообещал обратиться в специализированную организацию для проведения анализа состояния конструкций дома, а управляющая компания - расчистить надкровельное пространство и укрепить конструкции.

Представители городского управления по учету и распределению жилья предложили жильцам дома временно переселиться в маневренный фонд. 
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