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Житель Курска украл у тёти наследство от её мужа

Он взял у неё взаймы полмиллиона, которые не собирался отдавать, и продал доставшийся ей после смерти мужа внедорожник
Житель Курска украл у тёти наследство от её мужа

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Житель Курска украл у тёти наследство, доставшееся ей после смерти мужа.

Молодой человек воспользовался доверчивостью женщины, оказавшейся в сложной жизненной ситуации после смерти супруга. Среди другого имущества от покойного женщине остался автомобиль, который нужно было где-то хранить до момента вступления в наследство. Она проживала в другом городе и решила на это время передать машину вместе со всеми документами своему племяннику. 

Курянин уговорил тётю одолжить ему 500 тысяч рублей, обещая вернуть сумму с процентами. Женщина несколько раз созванивалась с родственником, уточняла сроки возврата долга и интересовалась состоянием автомобиля. Молодой аферист отвечал, что деньги он копит, а машина стоит в безопасном месте. 

Как выяснилось, он очень быстро потратил взятые взаймы полмиллиона и не собирался их отдавать. Когда средства закончились – нашёл покупателя на автомобиль, который принял на хранение. От имени прежнего собственника - покойного дяди - злоумышленник составил договор и продал внедорожник. После этого решил унхать из Курска и скрыться в столице. 

О ситуации тётя узнала только через полгода, когда приехала оформлять наследство. В полиции возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого. Машину, которую он незаконно продал, изъяли и передали владелице. Купившие автомобиль люди теперь смогут требовать возврата своих денег только через суд. 

Курянин рассказал, что  вырученные от продажи деньги потратил и возместить ущерб сейчас не сможет. По решению суда он арестован. За совершённые преступления молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.
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