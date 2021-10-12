В августе коронавирус стал основной причиной смерти 410 курян

Росстат опубликовал статистику смертности за август

В августе в Курской области коронавирус стал основной причиной смерти 410 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу. В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.Еще у пяти умерших ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 16 человек.Всего по стране в августе коронавирус стал главной причиной смерти 38 603 человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.