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В августе коронавирус стал основной причиной смерти 410 курян

Росстат опубликовал статистику смертности за август

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В августе в Курской области коронавирус стал основной причиной смерти 410 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу. В Росстате, напомним, ведут статистику смертей от коронавируса, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы. 

Еще у пяти умерших ковид не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 16 человек. 

Всего по стране в августе коронавирус стал главной причиной смерти 38 603 человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. 
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