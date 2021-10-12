Им лечат пациентов с коронавирусом в стационарах

Курская область закупила 2000 упаковок дорогостоящего препарата Лейтрагин на 51 млн рублей. Им лечат пациентов с коронавирусом в стационарах.Препарат Лейтрагин подавляет образование в легких вещества, которое запускает цитокиновый шторм, – системную воспалительную реакцию, когда иммунные клетки начинают уничтожать ткани организма.Сейчас коронавирус протекает гораздо агрессивнее, чем это было в начале пандемии, отмечабт специалисты. Люди болеют тяжелее, и среди реанимационных пациентов стало больше молодых людей. Для лечения заболевания приходится применять комбинированную терапию.Медики напоминают, что самым действенным способом сберечь свое здоровье и здоровье своих близких остается вакцинация.