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Курская область закупила 2000 упаковок дорогостоящего препарата Лейтрагин на 51 млн рублей

Им лечат пациентов с коронавирусом в стационарах

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Курская область закупила 2000 упаковок дорогостоящего препарата Лейтрагин на 51 млн рублей. Им лечат пациентов с коронавирусом в стационарах. 

Препарат Лейтрагин подавляет образование в легких вещества, которое запускает цитокиновый шторм, – системную воспалительную реакцию, когда иммунные клетки начинают уничтожать ткани организма. 

Сейчас коронавирус протекает гораздо агрессивнее, чем это было в начале пандемии, отмечабт специалисты. Люди болеют тяжелее, и среди реанимационных пациентов стало больше молодых людей. Для лечения заболевания приходится применять комбинированную терапию. 

Медики напоминают, что самым действенным способом сберечь свое здоровье и здоровье своих близких остается вакцинация. 

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