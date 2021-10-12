В Курске ввели QR-коды в фитнес-центрах, развлекательных заведениях и общепите

QR-код дадут только после второго компонента прививки

Теперь куряне смогут посещать культурно-досуговые учреждения, бассейны, бани, сауны, фитнес-центры, и заведения общепита (за исключением столовых предприятий или учебных заведений, которые работают только для своих сотрудников и обучающихся) только при наличии QR-кода, полученного через портал Госуслуг или специализированное приложение «Стоп коронавирус». Его дадут после второго компонента прививки. Соответствующие изменения внесены в распоряжение о режиме повышенной готовности.





Действителен также сертификат о вакцинации на бумажном носителе либо справка из поликлиники о перенесенном заболевании – сроком не более 6 месяцев. QR-коды можно скачать или распечатать с портала Госуслуг. Ограничения распространяются на граждан, достигших 18 лет.





Не нужны QR-коды в транспорте, но там по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты, льготы при этом сохраняются.





За нарушение организациям грозят штрафы, за повторное нарушение - приостановление деятельности.