В Курской области пьяная автомобилистка насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП

Вскоре полиция установила виновницу аварии и разыскала её

Вечером 11 октября, примерно в половину восьмого на 124 км автодороги «Курск-Льгов-Рыльск» в Рыльском районе Курской области автомобилистка сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП. «ВАЗ-21102», за рулем которого была 32-летняя женщина, ехал со стороны Рыльска в направлении села Крупец. 37-летний велосипедист от полученных в результате наезда травм скончался на месте.Автомобилистку вскоре установили и разыскали. Как выяснилось, в момент аварии она находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД.Кстати, сегодня появилась информация о том, что наказание за езду в нетрезвом виде в России хотят ужесточить. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Хуснуллин отметил, что 88% всех смертей в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более одного промилле алкоголя.МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, ГИМС и Росавиация должны проработать единый механизм прекращения или ограничения прав на управление всеми видами транспорта, а также прав на владение, хранение и ношение оружия.Проработают и возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые решили сесть за руль пьяными повторно.