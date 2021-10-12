В Курской области пьяная автомобилистка насмерть сбила велосипедиста и скрылась с места ДТП
Вскоре полиция установила виновницу аварии и разыскала её
Автомобилистку вскоре установили и разыскали. Как выяснилось, в момент аварии она находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД.
Кстати, сегодня появилась информация о том, что наказание за езду в нетрезвом виде в России хотят ужесточить. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде. Хуснуллин отметил, что 88% всех смертей в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, связаны с тем, что у виновников аварий в крови обнаруживают более одного промилле алкоголя.
МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, ГИМС и Росавиация должны проработать единый механизм прекращения или ограничения прав на управление всеми видами транспорта, а также прав на владение, хранение и ношение оружия.
Проработают и возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые решили сесть за руль пьяными повторно.