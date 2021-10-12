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Дорогу «Обоянь – Суджа» в Курской области ремонтируют с помощью ресайклинга

Это новая технология повторного использования изношенного покрытия
Дорогу «Обоянь – Суджа» в Курской области ремонтируют с помощью ресайклинга

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Проезжую часть на автомобильной дороге «Обоянь – Суджа» обновляют с помощью современной технологии. Укрепить основание и предотвратить преждевременное разрушение полотна позволяет метод холодной регенерации или ресайклинг. Он заключается в повторном использовании изношенного покрытия. Помогает в этом специальная техника – ресайклер, который прямо на дороге измельчает отфрезерованный асфальт. После этого в него добавляют каменный заполнитель и вспененный битум. Полученный материал распределяют и уплотняют катками. Крепкое основание дороги – готово. Такое основание избавит дорогу от трещин и колеи. Состав смеси строго выверен. Все материалы проходят контроль качества.

Протяжённость ремонтируемого участка составляет почти 6 км. За смену ресайклер проходит более 500 метров.
После ресайклинга на ремонтируемом участке в Суджанском районе дорожники уложат два слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа SP и укрепят обочины.

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