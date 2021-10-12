На курской трассе столкнулись две фуры. Водитель одной из них погиб

ДТП произошло на автодороге "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Щигровском районе Курской области у поворота на село Защитное

Сегодня примерно в 10:30 на 43 км автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Щигровском районе Курской области у поворота на село Защитное столкнулись две фуры.По предварительным данным ГИБДД, 61-летний водитель автомобиля Скания, двигаясь со стороны Курска в сторону Воронежа, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем МАН, за рулем которого был 41-летний шофер. В результате ДТП водитель МАН скончался на месте, водитель Скании получил ранения. Полиция выясняет причины и обстоятельства этой аварии.