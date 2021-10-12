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Из-за долгов в 100 с лишним миллионов «Спецавтобазу по уборке Курска» передали в областную собственность

Заммэра Николай Цыбин заявил, что никаких поступлений в бюджет муниципалитета предприятие не приносит

Из-за долгов в 100 с лишним миллионов «Спецавтобазу по уборке Курска» передали в областную собственность

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«Спецавтобазу по уборке Курска» передали в собственность области. Такое решение на сегодняшнем заседании приняли депутаты Курского городского Собрания. Причина — долги предприятия более чем в 100 миллионов рублей.

Против передачи акций выступил бывший директор Спецавтобазы Вадим Шкляр, возглавлявший предприятие в течение 12 лет. Он является депутатом горсобрания и проголосовал по этому вопросу дистанционно, поскольку в зале не присутствовал. Против  выступила и представитель ЛДПР Елена Бреева. Она попросила заслушать директора спецавтобазы, чтобы всем было понятно, откуда взялись долги, уточняет 46ТВ. 

Однако депутаты большинством голосов приняли решение передать почти 295 тысяч акций «Спецавтобазы» номинальной стоимостью 551 рубль каждая в государственную собственность региона. Присутствующий на заседании первый заместитель главы Курска Николай Цыбин заявил, что никаких поступлений в бюджет муниципалитета предприятие не приносит.
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