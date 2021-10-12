В Курской области пройдут массовые проверки из-за вспышки коронавируса

ТАКТ. Это обусловлено стремительно ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Прозвучала информация о кадровых решениях в сфере регионального здравоохранения. Обсуждались также итоги визита в Курск Главы правительства России и вхождение области в отопительный сезон.В Курской области грядут массовые проверки выполнения коронавирусных ограничений. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания при губернаторе. Роман Старовойт настоял на том, чтобы контроль был существенно усилен, сообщает телеканал
Оперативное совещание традиционно начинается с награждений. Губернатор вручил заместителю гендиректора ассоциации ФК «Аванград» Леониду Чаплыгину медаль «За заслуги перед Курской областью» первой степени. Также, в честь Дня сельского хозяйства, отметил различными наградами нескольких работников агропредприятий региона.
Далее Роман Старовойт сообщил, что сегодня, 11 октября, исполняется ровно три года с того дня, когда своим указом Президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. Глава региона отметил, что за это время сделано много, но не все удалось воплотить в жизнь из-за пандемии коронавируса.
Ковиду, и борьбе с ним, была посвященная большая часть совещания. Кстати, отмеченные министром здравоохранения России недостатки в этой сфере, стоили должности руководителю профильного комитета в региональной администрации.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Председатель комитета здравоохранения Палферова Вера Александровна приняла решение об освобождении занимаемой должности. По собственному желанию. Хочу поблагодарить за работу. Понимаю что тяжело, ситуация сложная. И не удается нам достичь темпы вакцинации. Замечания, которые мы обсудили по результатам визита министра здравоохранения на прошлой неделе, к сожалению, вынуждают нас на такое кадровое решение»
Исполнять обязанности руководителя комитета будет Екатерина Письменная, которая сейчас исполняет обязанности главврача областного кожвендиспансера.
Замгубернатора Андрей Белостоцкий, который курирует здравоохранение, заявление, судя по всему, не писал. Доложил губернатору о текущем положении дел. Ситуация с коронавирусом остается очень сложной. Что касается вакцинации от COVID-19, то ее темпы стремительно снижаются.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
«Я скажу, что темпы вакцинации, особенно в субботу воскресенье, они, если не сказать никакие, то минимальные»
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«У меня справка за воскресенье. Ноль вакцинированных в Железногорске, Курчатовской ЦРБ, Черемисиновской, Курская, Октябрьская, Глушковская, Конышовская, Беловская, Хомутовская, Кореневская, Дмитриевская, Солцевская, Пристенская, Льговская, Фатежская, Горшеченская, Золотухинская, Щигровская, Советская, Касторенская, Обоянская, Рыльская, Медвенская, Тимская, Поныровская. Ноль вакцинированных. Мы о чем с вами говорим?»
Для выполнения плана по вакцинации, требуется ежедневно прививать 4000 курян. За минувшие сутки в пункты вакцинации явились лишь 148 человек. Обратил Андрей Белостоцкий и на особенности течения заболевания.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
«Если мы раньше говорили о том, что заражают детишки взрослых, и они бессимптомно проходят, сейчас бессимптомной симптоматики встречается редко. Это первое, и второе – мы уже говорим о том, что уже родители заражают детей, потому что очень много семейных очагов. Семейных коллективов болеют. Папа, мама, сын лежат в больнице ковидной. И никто не вакцинировался»
Губернатор в очередной раз выразил недоумение по поводу безответственного отношения жителей региона к своему собственному здоровью и здоровью окружающих. Напомнил, что с 11 октября вынужденно вводятся ограничения и потребовал жестко контролировать их выполнение. Речь идет о массовых проверках, в которых будут принимать участие и юристы.
Следующий вопрос – результаты визита Главы Правительства России и ряда министров в Курскую область. Регион уже начинает получать деньги из федеральной казны.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Финансирование, в том числе и за счет средств из федерального бюджета строительства инфекционного корпуса областной клинической больницы. Буквально в ходе визита глава правительства озвучил принятое решение и до пол второго ночи субботы, как Михаил Владимирович обещал, денежные средства поступили в Курскую область»
Сумма внушительная – 1 миллиард 380 миллионов рублей. Также достигнута договоренность о финансировании строительства областной детской больницы.
Следующий блок вопросов, который рассматривали на оперативном совещании, был посвящен жилищно-коммунальному хозяйству. Роман Старовойт дал понять, что многочисленные работы, которые влияют на теплоснабжение, в областном центре и Щиграх пора прекращать.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«До окончания завтрашнего дня мы должны закончить все работы. Лучшее – враг хорошему. Я прекрасно понимаю, что в этом году мы очень много выполнили ремонтов. Но невозможно это делать уже в сезон по сути зимы»
О том, как регион входит в отопительный сезон, проинформировал профильный заместитель губернатора.
Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области:
«По городу Курску у нас не подключено 21 многоквартирный дом, проводятся регулировки гидравлического режима, есть проблемы как раз вот с давлением по сетям, есть еще повреждения вновь выявленные. Планируем завершить пуск отопления завтра до ночи. По всем многоквартирным домам Курской области»
В Курской области пройдут массовые проверки из-за вспышки коронавируса
Что касается вакцинации от COVID-19, то ее темпы стремительно снижаются