Замгубернатора пожаловался на курскую «Квадру» в главный офис в Москве

Мэр Курска и замгубернатора инспектируют места, где ведет ремонтные работы компания «Квадра»

Мэр Курска Виктор Карамышев и заместитель губернатора Алексей Дедов сегодня инспектируют места, где ведет ремонтные работы компания «Квадра». Первая точка - улица Максима Горького. На момент приезда чиновников работы на объекте не велись. Директор курского филиала компании Александр Воронин заверил, что техника вскоре подъедет и к вечеру многоквартирные дома №№ 26 и 28 на улице Горького и №4 на улице Можаевской должны подключить к отоплению.Следующая точка объезда - улица Ленина, 20. На этом объекте рабочие теплоснабжающей организации планируют завершить ремонт к вечеру. Глава города отметил, что в данный момент специалисты компании нашли повреждение на участке и сегодня вечером тепло должно поступить в дома, расположенные по адресам Ленина, 20 и Золотая, 2.Далее чиновники проверили улицу Конорева, 20. Напомним, накануне вечером руководитель компании «Квадра» заверил, что сегодня здесь будут работать три бригады. К сожалению, на момент приезда мэра и замгубернатора на объекте находился один экскаватор, ремонт теплосетей не вёлся. После звонка директору «Квадры», к работам обещали приступить в самые короткие сроки.Аналогичная история на улице Резиновой. Там замгубернатора и глава города также не увидели рабочих. Ремонт теплосети не ведётся. Причем за день отсюда поступило более 20 обращений от горожан. 4 дома и школа остаются без отопления.Субподрядчик, который ведёт на объекте работы, пообещал, закончить все за три дня.Замгубернатора Алексей Дедов отметил, что это слишком долго, люди замерзают, необходимо ускорить процесс. Виктор Карамышев поинтересовался, необходимо ли оказать какую-то помощь, но руководитель субподрядной организации отказался, отметив, что все сделают сами.Замгубернатора прямо во время осмотра объекта созвонился с главным офисом компании «Квадра» в Москве и проинформировал руководство о ситуации с ремонтом теплосетей в Курске.