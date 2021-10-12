На улице Рышковской в Курске завершают укладку выравнивающего слоя нового асфальта

Как только оно пройдет лабораторные испытания, специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия

На улице Рышковской в Курске укладывают новый асфальт. Работы проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».Состояние улицы вызывало много нареканий горожан. Дорога была усыпана ямами и выбоинами. Отремонтировать ее планировали в следующем году. Но благодаря дополнительному финансированию из федерального центра в порядок проезжую часть начали проводить уже сейчас. Совсем скоро автомобилисты смогут проехать по обновленному дорожному покрытию.Сейчас дорожники завершают укладку выравнивающего слоя нового полотна. Как только оно пройдет лабораторные испытания, специалисты приступят к устройству верхнего слоя покрытия. Затем на улице установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.